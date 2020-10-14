شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 1431 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 110,039 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين إثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 450 حالة .

وأشارت إلى شفاء 1,652 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 101,659 حالة.