شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 1431 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين إثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 450 حالة .
وأشارت إلى شفاء 1,652 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 101,659 حالة.
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