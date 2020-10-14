رسمياً.. مصطفى كريم يعود إلى أمانة بغداد

2020-10-14 | 12:40
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أعلن نادي أمانة بغداد، عودة مهاجمه مصطفى كريم لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان أن "نادي أمانة بغداد جدد التعاقد رسمياً مع مصطفى كريم وستار جبار ويتعاقد مع المدافع كرار محمد قادما من الشرطة لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم".
وأوضح أن "اللاعبين تم التعاقد معهم قبل إغلاق سوق الانتقالات لكن بسبب بعض الأمور المالية التي تخص التعاقد لم يتم الإعلان عنه".
وكان نادي الصناعات الكهربائية قد أعلن تعاقده مع اللاعب مصطفى كريم، لكن اللاعب كشف بعد أيام عن رحيله عن صفوف الفريق بالتراضي.
وأوضح أن "اللاعبين تم التعاقد معهم قبل إغلاق سوق الانتقالات لكن بسبب بعض الأمور المالية التي تخص التعاقد لم يتم الإعلان عنه".
وكان نادي الصناعات الكهربائية قد أعلن تعاقده مع اللاعب مصطفى كريم، لكن اللاعب كشف بعد أيام عن رحيله عن صفوف الفريق بالتراضي.
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