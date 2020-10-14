بالفيديو: خريجو الهندسة وكليات العلوم في البصرة يحتجون للمطالبة بتعيينهم

وعلى الرغم من الاحتجاج والمطالبة بشكل حضاري بعيد عن التعدي على الاملاك العامة... لم يتلقوا حتى اللحظة جوابا شافيا بخصوص توظيفهم حكوميا أو ضمن عقود بالقطاع الخاص الذي يعتبرهم خط الاقالة الأول في حال وجود أي أزمة صحية أو مالية تعصف بهم...التصعيد يستمر بمنع دخول الموظفين لشركة نفط البصرة حتى تحقيق المطالب، أو على الأقل، تحقيق هدف الإجابة الرسمية على مطالبهم.

اعتصام منع كوادر شركة نفط البصرة من دخولها، و تهديد بالاستمرار حتى الحصول على إجابة بآلية توظيف حقيقية لا شكلية.