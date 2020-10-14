بارزاني والسفير البريطاني يبحثان الاوضاع العراقية و'اتفاق سنجار'

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء ، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي مستجدات الاوضاع في العراق، واتفاق "سنجار".
وبحسب البيان فان الجانبين "شددا على أهمية استقرار الوضع في العراق، وحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة والاتحادية على أساس الدستور".
وأبدى السفير البريطاني وفقا للبيان "دعم بلاده لاتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار كخطوة لتحقيق استقرار المنطقة وإعادة إعمارها، تمهيداً لعودة النازحين إلى ديارهم".
وسلط رئيس الحكومة مسرور بارزاني بحسب البيان "الضوء على عملية الإصلاح التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان، والتي تهدف أساساً لتنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية الاقتصادية للإقليم".
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