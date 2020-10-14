بارزاني والسفير البريطاني يبحثان الاوضاع العراقية و'اتفاق سنجار'

وقال بيان لمكتب برزاني تلقته الخليج 365، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وجرى في اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، كما جرت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان والمملكة المتحدة".وبحسب البيان فان الجانبين "شددا على أهمية استقرار الوضع في العراق، وحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة والاتحادية على أساس الدستور".

وأبدى السفير البريطاني وفقا للبيان "دعم بلاده لاتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار كخطوة لتحقيق استقرار المنطقة وإعادة إعمارها، تمهيداً لعودة النازحين إلى ديارهم".

وسلط رئيس الحكومة مسرور بارزاني بحسب البيان "الضوء على عملية الإصلاح التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان، والتي تهدف أساساً لتنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية الاقتصادية للإقليم".

