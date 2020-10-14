بسبب كورونا.. الأمم المتحدة: أكثر من مليار عامل معرضون لفقدان عملهم نهاية 2020

وأضاف البيان أنه ما يقرب من نصف القوى العاملة العالمية البالغ عددها 3.3 مليار عامل معرضون لخطر فقدان سبل عيشهم.
كما حذرت منظمة العمل الدولية والفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية من أن البلدان التي تتعامل مع أزمات إنسانية أو حالات طوارئ قائمة معرضة بشكل خاص لتأثيرات كوفيد-19 وقالوا إن الاستجابة السريعة للوباء، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإنعاش إلى من هم في أمس الحاجة إليها، أمر بالغ الأهمية.
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