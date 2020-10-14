بسبب كورونا.. الأمم المتحدة: أكثر من مليار عامل معرضون لفقدان عملهم نهاية 2020

وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن عشرات الملايين من الأشخاص معرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر المدقع، في حين أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، الذي يقدر حاليًا بنحو 690 مليونًا، قد يرتفع بما يصل إلى 132 مليونًا بحلول نهاية العام.وأضاف البيان أنه ما يقرب من نصف القوى العاملة العالمية البالغ عددها 3.3 مليار عامل معرضون لخطر فقدان سبل عيشهم.

كما حذرت منظمة العمل الدولية والفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية من أن البلدان التي تتعامل مع أزمات إنسانية أو حالات طوارئ قائمة معرضة بشكل خاص لتأثيرات كوفيد-19 وقالوا إن الاستجابة السريعة للوباء، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإنعاش إلى من هم في أمس الحاجة إليها، أمر بالغ الأهمية.