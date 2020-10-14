قوة أمنية تعثر على أنابيب لتهريب النفط في ميسان

أعلنت قوات الرد السريع، الأربعاء، العثور على على أنابيب لتهريب النفط في محافظة ميسان. وقال إعلام الرد السريع في بيان تلقت السومرية نسخة منه، إن "قوة من اللواء الرابع التابع لقوات الرد السريع وبالتعاون مع جهاز المخابرات عثرت اليوم، على انابيب لتهريب النفط في منطقة الطيب بمحافظة ميسان".



وأضاف أن "العثور على هذه المجموعة جاء بعد تنسيق وتعاون مشترك ومعلومات دقيقة وفرها جهاز المخابرات ادت للوصول إلى موقع الانابيب وايقاف عمليات تهريب المشتقات النفطية في المنطقة المذكورة".

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