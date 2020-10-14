القبض على ما يسمى 'قاضي الدم' بـ 'داعش' في كركوك

وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بعملية استخباراتية مشتركة نفذت من قبل مفارز وكالة الاستخبارات بالتعاون مع مدير امن افراد كركوك اسفرت عن إلقاء القبض على ما يسمى قاضي الدم بولاية نينوى والمكنى ابو بكر والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".وأضافت أنه "تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعته لاكثر من شهر والإطاحة به في مركز محافظة كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية من خطف وقتل للمواطنين الغزل أثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة آنذاك".

وأوضحت الوكالة أنه "حيث تم تدوين أقواله وتسليمه الى جهة الطلب بموجب وصل استلام اصولي".

