عملية 'تزامنية' لمكافحة الارهاب للقبض على إرهابيين في محافظتين

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في مُحافظتي كركوك و صلاح الدين".

وأضاف رسول أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب انطلقت في وقت واحد الى مكانين مختلفين لمنع هروب تلك العناصر الإرهابية من قبضة رجال جهاز مكافحة الإرهاب".