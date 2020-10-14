"طبيب الرؤساء" يشكك في قدرات بايدن العقلية.. هل وصله ألزهايمر؟

قال طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون، الثلاثاء، إنه "مقتنع" بأن مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن (77 عامًا) لا يمتلك القدرة الإدراكية ليكون القائد العام للبلاد.

وأضاف جاكسون (53 عامًا)، المرشح حاليًا لعضوية الكونجرس كنائب جمهوري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك بوست، أنه يعلم تمامًا ما يتطلبه الأمر جسديًا وعقليا للقيام بمهام وواجبات منصب الرئيس.

وتابع: "كمواطن، وليس مرشحًا للكونجرس، شاهدت جو بايدن خلال مسار الحملة الانتخابية وأنا قلق ومقتنع بأنه لا يمتلك القدرة العقلية والإدراكية ليخدم بصفته قائدنا العام ورئيس دولتنا".

وعمل جاكسون بالوحدة الطبية في البيت الأبيض خلال فترة إدارة جورج دبليو بوش، واختير ليشغل منصب طبيب الرئيس خلال فترة حكم باراك أوباما والرئيس دونالد ترامب، قبل ترشيحه لمنصب أمين وزارة شؤون المحاربين القدامى عام 2018.

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وأردف جاكسون قائلا: "لا أحاول أن أشخص حالته عن بعد لمعاناة أي شيء. لم أتهمه بالإصابة بألزهايمر أو أي شيء من هذا القبيل."

ونفت حملة بايدن مزاعم افتقاره للقوة العقلية التي تجعله لائقًا لمنصب الرئيس، غير أن المرشح السبعيني الذي يعاني تعلثم شفهي متكرر وصف نفسه بـ"آلة زلات".

لكن جاكسون قال إن تاريخ زلات بايدن مختلف عن السلوك الذي يظهره الآن خلال الحملة الانتخابية، بما في ذلك زعمه عدة مرات بأنه مرشح لمجلس الشيوخ.

وأوضح قائلا: "إنها ليست زلات عادية. يكون في منتصف الفكرة ثم ينقطع حبل أفكاره، ولا يمكنه استعادة ما توقف عنده. في الواقع، إنه يعاني مؤخرًا كثير من المشاكل من حيث نطق الكلمات".

ولفت الطبيب السابق أنه لا ينتقد بايدن بسبب تقدمه في العمر، لكنه قال إن بعض الناس الذين يقاربون عامهم المائة لازالوا يتمتعون بقدرات عقلية حادة، لكن المرشح الديمقراطي ليس كذلك.