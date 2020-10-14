ترامب ينشد حب النساء قبل سباق البيت الأبيض

هدير عادل - الخليج 365الأربعاء 2020/10/14 01:45 م بتوقيت أبوظبي
قبل أربعة أعوام، شكلت النساء في الضواحي الأمريكية عنصرا حاسما في فوز دونالد ترامب بالرئاسة في الانتخابات، لكن الأمر قد يبدو مختلفا في سباق 2020.
ففي هذه المناطق هن من سيحسمن هوية سيد البيت الأبيض، وهنّ من سيقلبن الطاولة رأسا على عقب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وما بين المترددة منهن وتلك التي تدير ظهرها له، وأخرى داعمة، ناشد ترامب نساء ضواحي إحدى مدن ولاية بنسلفانيا، دعمه في الانتخابات القادمة التي ينافسه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وفي التجمع الانتخابي الذي عقده بالولاية، خاطب ترامب نساء مدينة جونستاون بالقول "هل يمكنني أن أطلب منكن خدمة: يا نساء الضواحي، هلا أحببتوني من فضلكن؟ لقد أنقذت منطقتكن، حسنًا؟". ووفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية .
وأضاف "لقد أنهيت اللوائح التي أوصلت الجريمة إلى ضواحيكن، ويمكنكن أن تعيشوا الحلم الأمريكي"، في إشارة إلى قراره بإلغاء لوائح الإسكان التي أقرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
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