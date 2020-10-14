قرقاش: نمضي واثقين نحو المستقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه لم يتفاجأ بحديث السفير الفلسطيني لدى باريس، الذي تناول فيه الإمارات بجحود. وشدد معاليه على أن الإمارات تمضي قدماً بثقة نحو المستقبل وفق خطواتها وقناعاتها.



وقال ، في تغريدة له بحسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لم يفاجئني حديث السفير الفلسطيني لدى باريس وتناوله الجاحد للإمارات، تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان». وأضاف معاليه: «نمضي واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا».

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إلى ذلك، أفاد مسؤول إسرائيلي، أمس، بأن الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً للطيران التجاري قريباً، في ظل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتعطي الحركة الجوية المباشرة بين إسرائيل والإمارات دفعة لقطاعي السياحة والتجارة في كلا البلدين، وستسهل كذلك سفر الإسرائيليين إلى آسيا.

وقال عوفر مالكا المدير العام بوزارة المواصلات الإسرائيلية: «إن اتفاق الطيران مع الإمارات سيتم توقيعه قريباً».

وأوضح مالكا أن إسرائيل وافقت أيضاً على مرور الرحلات الجوية التجارية الإماراتية فوق أراضيها إلى وجهات ناحية الغرب وفي طريق عودتها.

وجاءت معاهدة السلام بين دولتي الإمارات وإسرائيل في وقت يحتاج العالم فيه لخطوات تعزز الآمال بأن القرارات التاريخية الشجاعة قادرة على إحياء الأمل بأن السلام سيكون المحطة التي يتم إنجازها.