شكرا لقرائتكم إيران.. 45 جلدة لمعلم بسبب كاريكاتير ساخر عن وزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حكمت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران، على المعلم الشاب رضا نهضت، بـ 45 جلدة بتهمة "إهانة" وزير التعليم الإيراني ونائبه.

وانتشرت صورة الحكم على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، حيث اتهم المعلم بـ "إهانة" الوزير محسن حاج ميرزائي ونائبه تركمان اللاهيار، من خلال نشر رسم كاريكاتيري ساخر، على قناته عبر تطبيق تليغرام.

وحكمت محكمة الموظفين المدنيين على المعلم رضا نهضت، بالجلد بعد كتابة تعليق على الرسم وإعادة نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نهضت قد صرح في وقت سابق بأنه واجه اتهاما في البداية بـ "نشر الأكاذيب والإهانات والتشهير"، لكن محكمة الثقافة والإعلام رفضت قضايا نشر الأكاذيب والتشهير وأحالت قضيته إلى محكمة موظفي الدولة بتهمة "الإهانة".

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المعلم رضا نهضت والحكم الصادر ضده

وقوبل حكم المحكمة بالجلد بردود فعل غاضبة من قبل العديد من المعلمين في جميع أنحاء إيران على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أعربوا عن تعاطفهم مع نهضت، وأعلنوا عن استعدادهم لتحمل العقوبة نيابة عنه.

وبناءً على حكم المحكمة، يمكن استئناف الحكم الصادر ضد المعلم نهضت في غضون 20 يومًا بعد الإخطار.

وكان الكاريكاتير عبارة عن رسم كتب فيه: " في برنامج تلفزيوني قصير المدى في التسعينيات، سُئل نائب الوزير تركمان اللهيار، ما هي الشجرة التي ينبغي غرسها في رمال الصحراء؟ فأجاب: شجرة الموز".

ولهذا السبب رفع الوزير ونائبه دعوى قضائية ضد رضا نهضت، وحكمت المحكمة على المدرس بالجلد 45 جلدة، "بهذه البساطة "، حسبما ذكر أحد المغردين.

وعقب ردود الفعل الواسعة علي الحكم ضد المعلم بـ 45 جلدة، غرد وزير التربية والتعليم محسن حاج ميرزائي عبر "تويتر" قائلا إنه طلب من مسؤولي الوزارة سحب الشكوى ضد المعلم في المحكمة في أقرب وقت ممكن.