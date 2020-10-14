الفنان محمود ياسين يفارق الحياة عن عمر يناهز 79 عاما

توفي الفنان المصري، محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن الممثل الشاب عمرو محمود ياسين، وفاة والده عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلاً “توفي الى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.
الفنان الكبير رحل عن عن عمر يناهز 79 عاماً، بعدما قدم مئات الأعمال الفنية في السينما، المسرح، التلفزيون، والإذاعة، وحصل على أكثر من 50 جائزة في مصر وخارجها.
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