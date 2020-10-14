طقس الأربعاء.. سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل الشمالية والوسطى والريف الغربي

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل الشمالية والوسطى والريف الغربي، مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة محليا.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى جنوب المملكةن وسيبقى الطقس، بباقي جهات المملكة، مستقرا على العموم، مع سماء قليلة السحب إلى صافية. وسيكون الطقس حارا نوعا ما داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالجنوب والوسط، وشمالية غربية بالشمال وبالمنطقة الشرقية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و17 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 18 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و25 درجة بالمرتفعات وقرب السواحلن وما بين 24 و29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية، وما بين 30 و38 درجة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وبباقي السواحل.