مظاهرات بتونس إثر وفاة رجل داخل كشك أزالته السلطات

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

تظاهر العشرات، أمس، في مدينة سبيطلة وسط غرب تونس، احتجاجاً على وفاة رجل، عقب إزالة السلطات كشكاً لبيع الصحف كان ينام فيه.



ونفذت السلطات المحلية، فجر أمس، قراراً بإزالة كشك غير قانوني لبيع الصحف والسجائر في حي شعبي في سبيطلة الواقعة في منطقة القصرين المهمشة. وتوفي والد صاحب الكشك، الذي كان ينام في المكان خلال العملية، كما أكدت مصادر أمنية وأسامة الخشناوي نجل الضحية.

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وقال: «لم أبلغ بقرار التدمير، وشرعت عناصر شرطة البلدية بالهدم، من دون التحقق من وجود أحد في الداخل».

وأضاف: «والدي الذي كان يبلغ من العمر 49 عاماً، قضى في الموقع، وأطلق عناصر أمن الغاز المسيل للدموع على عائلتي التي حاولت الاقتراب من الكشك لإنقاذ والدي». وأعلنت الحكومة التونسية في بيان فتح تحقيق في «ظروف وملابسات الحادثة».

وقرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على إثر الحادثة، وفق البيان «إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة» و«إعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز شرطة البلدية» في المدينة من مهامهما.

وأثارت وفاة الرجل غضب عشرات سكان الحي، الذين أغلقوا الطرق في المدينة وأضرموا النار بسيارة تابعة للبلدية.