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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوجه لبنسلفانيا وبايدن يتطلع لأصوات فلوريدا والان مع التفاصيل
الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توجه ترامب إلى جونستاون بولاية بنسلفانيا للمشاركة في مؤتمر بمطار في ولاية فاز فيها بفارق أقل من واحد بالمئة في انتخابات 2016، الأمر الذي ساعد على وضعه في البيت الأبيض.
ويعتزم ترامب عقد مؤتمرات انتخابية في ولايات أيوا ونورث كارولاينا وجورجيا وفلوريدا في وقت لاحق هذا الأسبوع حيث يقوم بجولات عاصفة في ولايات رئيسية قبل أسبوعين من انتخابات نوفمبر.
بينما عاد مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن، الذي يقاتل بشراسة من أجل الحصول على أصوات المسنين في ولاية فلوريدا، إلى الولاية الثلاثاء.
واتهم بايدن ترامب بأنه يريد تقليص برنامج مزايا الضمان الاجتماعي للمتقاعدين، وهو اتهام نفته حملة ترامب مرة أخرى، قائلة إن بايدن يحاول "إخافة كبار السن لدواع سياسية".
ونظم بايدن، الثلاثاء، مسيرة بالسيارات في ميرامار بولاية فلوريدا، وأطلقت عشرات السيارات المشاركة في المسيرة أبواق التنبيه أثناء كلمة بايدن.
وجاءت زيارة بايدن للولاية التي يحتدم فيها الصراع بعد يوم من زيارة ترامب الجمهوري لفلوريدا في أول فعالية له خارج واشنطن منذ تشخيص إصابته بكوفيد-19.
وحطم التصويت المبكر قبل يوم الانتخاب في الثالث من نوفمبر الأرقام القياسية في أنحاء الولايات المتحدة، إذ أدلى أكثر من 11.8 مليون ناخب بأصواتهم إلى الآن من بينهم أكثر من 1.6 مليون ناخب في فلوريدا، حسب بيانات مشروع الانتخابات في جامعة فلوريدا.
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