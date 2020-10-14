أكثر من 38.09 مليون مصاب بكورونا في العالم ومليون و84676 وفاة

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 38.09 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و84676 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

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وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:

الولايات المتحدة 215119 7834049 الهند 110586 7239389 البرازيل 150998 5113628 روسيا 22966 1326178 كولومبيا 28141 924096 الأرجنتين 24572 917035 إسبانيا 33204 896086 بيرو 33419 853974 المكسيك 84420 825340 فرنسا 32942 756472 - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 15 - العراق 9970 409358 20 - السعودية 5087 340089 30 - المغرب 2636 153761 34 - قطر 220 128405 38 - الكويت 672 112737 41 - الإمارات 448 108608 42 - عمان 1053 107213 43 - مصر 6062 104648 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 05:33 بتوقيت جرينتش.