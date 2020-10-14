شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس النيجري: لن أترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل
وعبر إسوفو في تصريحات صحفية عن أمله في أن تسنح لي فرصة صناعة التاريخ كأول رئيس للنيجر يسلم السلطة بطريقة سلمية، ويكون شاهدا على خليفته.
وكان الحزب النيجرى من أجل الديمقراطية والاشتراكية - الحاكم في النيجر - اتفق على اختيار وزير الداخلية الحالي "محمد بازوم"، مرشحًا رئاسيًا للحزب في الانتخابات المرتقبة.
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