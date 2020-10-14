هكذا تحمي هاتفك الذكي من الهجمات الإلكترونية

مع وصول أكثر من بليوني شخص حول العالم إلى الإنترنت من خلال الهواتف الذكية، بات لدى القراصنة الإلكترونيين ولصوص الإنترنت حافز أكبر لابتكار عمليات احتيال جديدة.

والعديد من هذه الحيل تستغل مخاوف الناس من جائحة كوفيد19.



قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في آذار/مارس، “إن المحتالين يستغلون جائحة كوفيد19 لسرقة أموالك أو معلوماتك الشخصية أو كليهما. فلا تدعهم يفعلون ذلك.”

تتعدد الأساليب التي يستخدمها المحتالون، وتتراوح من بيع علاجات زائفة لكوفيد19 إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، التي يزعمون أنها من مؤسسات الصحة العامة، والتي تقوم خلسة بإدخال برمجيات خبيثة وضارة إلى الهواتف الذكية.



إن الولايات المتحدة، باعتبارها رائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني (أمن الفضاء الإلكتروني)، تنخرط في شراكة مع دول أخرى ومع القطاع الخاص لحماية شبكات الهاتف المحمول التي نستخدمها جميعًا. لكن يجب على مستخدمي الهواتف الذكية أيضًا اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم.

قال الرئيس ترامب في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في بداية الشهر الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، والذي يركز الانتباه على الأمن عبر الإنترنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام منذ العام 2004، “يجب علينا جميعًا العمل معًا لخلق عالم إلكتروني أكثر أمنا وأمانا وأكثر صمودًا.”

وتنصح منظمة التحالف الوطني للأمن السيبراني (National Cyber Security Alliance)، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، مستخدمي الهواتف الذكية باتباع الخطوات التالية لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية:

-قم بتحديث برامج الأمان والبرامج الهامة لديك للتأكد من أن وسائل الحماية حديثة.

-قم بتأمين هاتفك الذكي بكلمة مرور أو بمسح بصمة الإصبع.

-لا ترسل معلومات شخصية عبر شبكات غير آمنة، مثل شبكة الواي فاي المجانية في فندق أو مقهى.

-قم بتعطيل اتصال بلوتوث التلقائي، واتصل بالشبكات بشكل مقصود فقط.

-قم بتنزيل التطبيقات الإلكترونية من مصادر موثوقة فقط، مثل متاجر التطبيقات الرسمية.

-لا تترك هاتفك الذكي دون رقابة.

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