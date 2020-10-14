لشتاء خالٍ من الأمراض تناولوا الزنجبيل... فوائده لا تعدّ ولا تحصى!

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.

يساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية والمواد الكيميائية النباتية التي تسهل عملية هضم الطعام.

موقع "بولد سكاي" سلط الضوء أهم الفوائد الغذائية والصحية للمشروب الطبيعي ودوره في علاج العديد من الأمراض.

يساعد الزنجبيل في الوقاية من سرطان المعدة والدم والجلد والبنكرياس والقولون والثدي والكبد، وذلك لاحتوائه على مادة "الفلافونويد" التي تلعب دورا رئيسيا في منع ظهور السرطان كونها تنظم نشاط الإنزيم وتدمر السمية الجينية.يساعد في تقليل البلغم وتوسيع الشعب الهوائية.

يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم.

يساعد في علاج التهاب المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي.

يمكن استخدامه في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل "الإكزيما" وحكة الجلد، بالإضافة لتجديد خلايا الجلد، لكونه غنيا بفيتامين سي.