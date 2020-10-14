2020-10-14 | 11:20
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وفي هذا الصدد قال رئيس النادي الإيراني في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي إن "بشار رسن هو لاعب في صفوف برسيبوليس وسيظل لاعباً في الفريق".
وأوضح ان "بشار لديه عقد ساري المفعول مع برسيبوليس ولم ينتهِ، نحن نحبه بقدر ما يحبه برسيبوليس ومعجبيه، كما امتثل النادي لالتزاماته التعاقدية، بسبب تركيز الجهاز الفني على إبقائه".
وبين قائلاً: "بيرسيبوليس يسعى الى الفوز بالبطولة الخامسة في الدوري الإيراني الممتاز، لدينا مباراة مهمة للغاية في نهائي دوري ابطال اسيا، فالنادي يعارض 100٪ خروج اللاعب".
وكانت وسائل اعلام قطرية قد أعلنت اقتراب اللاعب من التوقيع لفريق قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بيرسبوليس: بشار رسن سيظل لاعباً في الفريق.. عقده لم ينتهِ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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