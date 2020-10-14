رئيس بيرسبوليس: بشار رسن سيظل لاعباً في الفريق.. عقده لم ينتهِ

وكان رسن قد أعلن يوم امس، رحيله عن صفوف الفريق لأسباب شخصية.

وفي هذا الصدد قال رئيس النادي الإيراني في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي إن "بشار رسن هو لاعب في صفوف برسيبوليس وسيظل لاعباً في الفريق".



وأوضح ان "بشار لديه عقد ساري المفعول مع برسيبوليس ولم ينتهِ، نحن نحبه بقدر ما يحبه برسيبوليس ومعجبيه، كما امتثل النادي لالتزاماته التعاقدية، بسبب تركيز الجهاز الفني على إبقائه".

وبين قائلاً: "بيرسيبوليس يسعى الى الفوز بالبطولة الخامسة في الدوري الإيراني الممتاز، لدينا مباراة مهمة للغاية في نهائي دوري ابطال اسيا، فالنادي يعارض 100٪ خروج اللاعب".

وكانت وسائل اعلام قطرية قد أعلنت اقتراب اللاعب من التوقيع لفريق قطر.