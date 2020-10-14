اشتباك بين ميسي وقائد بوليفا يتطور إلى تبادل 'شتائم بذيئة'

2020-10-14 | 11:17
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شهدت مباراة الأرجنتين وبوليفيا، عقب إطلاق صافرة النهاية، اشتباكًا بين ليونيل ميسي، ومارسيليو مورينو مارتينيز.
وبحسب "Tyc sport" الأرجنتينية، وجه ميسي لفظًا بذيئًا لمورينو، وقال له: "ما مشكلتك يا ....".
ثم دخل ميسي في مشادة مع لوكاس نافا، المدرب البدني، والذي قال شيئًا أزعج الأرجنتيني.
أجاب ليو: "ما خطبك يا ....؟ لقد كنت تصرخ طوال المباراة، أيها الأحمق، لماذا تثير ضجة أيها الأحمق؟ ليس عليك أن تأتي لـ ......".
وعبر يومياته على حسابه الرسمي بـ "إنستجرام"، وضع سيرجيو أجويرو، صورة لميسي أثناء المباراة، وعلّق: "اصفع يا ميسي على ....." مستخدمًا رمزًا تعبيرًا ضاحكًا.
وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البوليفي، (2-1) في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
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