مقتل شاب بهجوم لـ'داعش' شرقي ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تنظيم داعش شن هجوما قتل على اثره شابا في منطقة نهر الامام بقضاء المقدادية شمال شرقي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشاب من مواليد العام 2003"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.