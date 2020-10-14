مقتل شاب بهجوم لـ'داعش' شرقي ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاربعاء، بمقتل شاب جراء هجوم لتنظيم "داعش" شرقي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تنظيم داعش شن هجوما قتل على اثره شابا في منطقة نهر الامام بقضاء المقدادية شمال شرقي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشاب من مواليد العام 2003"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
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