سعود الفيصل.. عميد الدبلوماسية السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في هذا القصر بمدينة الطائف مطلع عام 1940 ولد هذا الطفل كغيره من باقي البشر، لم يكن يعلم ما تخبئ له الأيام، ترك الطرق السهلة وقرر بفطرته وفطنته أن يسلك الدروب الوعرة في الرابعة والعشرين من عمره، نال شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة برنستون بالولايات المتحدة وكتبت له الأقدار أن يتقابل وجها لوجه مع معظم قادة دول العالم، كبيرها وصغيرها.

رسائل هيلاري.. لماذا أغلق سعود الفيصل الهاتف في وجه كلينتون؟

سعود الفيصل، الوزير الاستثناء، أمير ابن ملك، حفيد ملك، عمل الأمير باختصاصه في الاقتصاد منذ عام 1966 حتى التحق بوزارة الخارجية عام 1974 فأصبح الاقتصاد من الماضي وبدأ مسيرته السياسية الشاقة والطويلة.

أخلاق قناة "الجزيرة".. محاولة تشويه سعود الفيصل وهو في قبره

في الثالث عشر من أكتوبر عام 1975 أصدر العاهل السعودي خالد بن عبدالعزيز أمرا ملكيا تم بموجبه تعيين الأمير سعود الفيصل وزيرا لخارجية المملكة العربية السعودية.