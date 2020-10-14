الصين تسجل إصابات جديدة بـ "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي للصين سجل 20 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 أكتوبر، ارتفاعاً من 13 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج، بينما كانت ست حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونغ.

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وتجري حكومة مدينة تشينغداو، الواقعة في شاندونغ، حملة فحوص لفيروس كورونا على مستوى المدينة بعد سلسلة من الإصابات مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضاً أنه جرى تسجيل 18 حالة إصابة بكوفيد-19 بدون أعراض في 13 أكتوبر، مقارنة مع 17 حالة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين هؤلاء المرضى حالات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85661 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.