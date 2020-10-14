فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 798 ألفاً و257 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 798 ألفا و257 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

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وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 32 ألفا و982 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، 105 آلاف و203 مصابين حتى صباح اليوم.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 37 أسبوعا.