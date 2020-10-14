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وفاة 36 ألفاً و246 مصاباً بفيروس كورونا في إيطاليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

وفاة 36 ألفاً و246 مصاباً بفيروس كورونا في إيطاليا

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 365 ألفاً و467 حالة إصابة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

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وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا من جراء الفيروس وصل إلى 36 ألفاً و246. وتعافى 242 ألفاً و28 من المصابين حتى الآن.

 

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعاً.

 

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