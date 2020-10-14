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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا تسجل 194 ألفاً و591 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 194 ألفاً و591 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت العاصمة أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا من جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 6689. وتعافى 4815 شخصاً من المصابين حتى صباح اليوم.
وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 32 أسبوعاً.
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