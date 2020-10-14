شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد الأشقر أحد قيادات الحزب العربي الناصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي اليوم الأربعاء، المهندس محمد الأشقر، القطب الناصري، وأحد قيادات الحزب العربي الناصري. وكان محمد الأشقر، قد تولي موقع النائب الأول لرئيس الحزب العربي الناصري، وهو يعد أحد أقطاب الناصريين، و"الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة محمد الأشقر أحد قيادات الحزب العربي الناصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.