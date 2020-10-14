شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم العدالة الاجتماعية فى التصدى للزيادة السكانية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعد الزيادة السكانية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعود لخطورتها على المجتمع التى لا تقل عن الإرهاب، فهى تقلل من نصيب الفرد فى الناتج القومى، وتنعكس على حجم الإنجازات والنتائج الملموسة، ولهذا تم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة استراتيجية وضعتها الحكومة للتعامل مع الأزمة تحت مسمى استراتيجية السكان 2030، وفيما يلى نستعرض المحور الرابع من المحاور الخاصة بالتصدى للأزمة والمتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية.

"المحور الرابع" تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى، من خلال تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين

المناطق الجغرافية، ويتحقق ذلك من خلال الأهداف التفصيلية التالية:

1) ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر فى مصر من أجل الوصول إلى توزيع للمشروعات يكون متحيزا

المحدودى الدخل.

2) إعطاء أولوية للمحافظات والمناطق الفقيرة عند توزیع مشروعات البنية الأساسية التى يمكن أن ترفع

معدلات التشغيل، بما فى ذلك تشغيل المرأة فى عمل مقابل أجر تقديم

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3) عدم اقتصار دور الدولة على تمويل برامج التخفيف من تبعات الفقر فقط، وإعطاء أولوية للقيام

بتدخلات فاعلة لتمكين الفقراء ومحدودى الدخل من الخروج من دائرة الفقر المعرفة وعدم توريث

الفقر عبر الأجيال.

4) تنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة للارتقاء بالمستوى المعرفى والمهارى والسلوكي

والقيمى للأسر الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونا لتعديل القيم الإنجابية السائدة.