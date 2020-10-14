مديرية الشئون الصحية بدمياط تعلن عن وظائف شاغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط، عن حاجتها للتكليف في مناصب مدير مستشفى ومدير إدارة، ونائب مدير مستشفى، ونائب مدير إدارة، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى نهاية أكتوبر.

وأشاد الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الشؤون الصحية، بجهود الفرق المشاركة بمبادرة "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة لمجهوداتهم، موضحًا أن إجمالي عدد من جرى فحصهم بلغ 124317 شخصًا.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، أن أفضل إدارة في تحقيق المستهدف اليومي في الأسبوع الثالث من الحملة كانت التابعة لكفر البطيخ.