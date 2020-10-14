رغم هدنة قره باغ.. قصف في يريفان وتوعد باستهداف عسكري في باكو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في تصعيد خطير بنزاع إقليم ناغورني قره باغ، قصفت قوات أذربيجانية معدات عسكرية أرمنية داخل أراضي أرمينيا في ضربة وصفتها بالاستباقية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن "القوات الأذربيجانية ضربت معدات عسكريا داخل الأرضي الأرمنية، وذلك لمجرد افتراضها أن هذه المعدات قد تقصف مدنا أذربيجانية"، مُشددة على أن "القوات الأرمنية تحتفظ بالحق في استهداف أي منشأة عسكرية في أذربيجان".

ووفق وزارة الدفاع الأرمنية، استهدف القصف الأذربيجاني منطقة محاذية لمنطقة كرفاتشار (كلباجار) في قره باغ.

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من جانبه، قال الجيش الأذربيجاني إنه شن ضربة "استباقية" على منظومة صواريخ باليستية في "المناطق الحدودية مع أرمينيا" ودمرها، وذلك من أجل ضمان "سلامة السكان المدنيين"، لأن "الصواريخ الأرمنية كانت تستهدف غانجا ومينغاشفير ومدنا أخرى في أذربيجان".

ونفت باكو صحة تصريحات يريفان التي تُفيد بأن قوات دفاع قره باغ أسقطت طائرة "سو-25" الهجومية الأذربيجانية، الأربعاء، مشيرة إلى أنها "لا تستخدم الطيران الحربي في النزاع ولم تنفذ طائرات سو-25 أي طلعات".

يأتي ذلك في رابع أيام الهدنة التي تقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار بين الجانبين، وأُعلِن عنها برعاية روسية بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو السبت الماضي.