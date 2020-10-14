لتطبيق الإجراءات الاحترازية.. غرف عمليات بالإدارات التعليمية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

عقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا بمديري عموم الإدارات التعليمية والنوعية، بحضور عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية ويحيي توما مدير عام الخدمات، بقاعة مركز مصادر التعلم بديوان المديرية.

وتناول الاجتماع أساليب تحقيق استقرار وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس، ومنها سرعة الانتهاء من إعادة توزيع المعلمين لسد العجز.

ووجه عثمان بسرعة الانتهاء من حركة الانتداب بين الإدارات الأكثر والأقل كثافة، وفقًا للقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020.

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وأكد على ضرورة تسليم الإفادة الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي، والإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها في المدارس استعدادًا للعام الدراسي، بالإضافة إلى موقف استلام الكتب من مخازن المديرية، وسرعة تسليمها للمدارس.

وطالب "وكيل الوزارة" مديري الإدارات بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في كل مدرسة ومنها تنظيم دخول الطلاب للمدرسة.

كما شدد على تكثيف الإشراف داخل المدرسة لمنع تكدس الطلاب، وتواجد جميع المعلمين في طابور الصباح، وتواجد أمن البوابة لمنع دخول أولياء الأمور لعدم التكدس وتكثيف اللوحات الإرشادية للطلاب ونظافة دورات المياه وتوافر المنظفات.