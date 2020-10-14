تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف بنسبة 0.08% إلى مستوى 11282 نقطة. بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 0.93% إلى مستوى 11291 نقطة.

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