بريد كلينتون: توكل كرمان ترد على رسالة مسربة بشأنها بـ"تفاصيل جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

كشفت الناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تفاصيل جديدة تتعلّق بالرسالة المُسرّبة من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بشأنها.

وردًا على الرسالة المُسرّبة، غرّدت كرمان عبر تويتر: "في لقائي بها (كلينتون) في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء الثورة احتجيت على لقاء السفير الأمريكي بـ(الرئيس اليمني الراحل) علي عبدالله صالح..".

وتابعت:"وعدتني أن لا يحدث ذلك مجددا، ثم أخبرتني أن السفير يرفض الآن الرد على اتصالاته وأن ذلك بتوجيه منها".

كانت رسالة مؤرّخة بتاريخ 7 أبريل 2011، وردت من قِبل شخص يُدعى "PVerveer"- لم تكشف هويته ومنصبه- تضمنت معلومات عن الناشطة اليمنية المثيرة للجدل.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السريّة عن رسائل كلينتون. وغرّد عبر تويتر:"لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكية، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. لا تنقيح".

تُعيد تلك الرسائل إلى الواجهة قضية رسائل بريد كلينتون، حينما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية في الفترة من عاميّ 2009 إلى 2013، إذ استخدمت خادمًا خاصًا لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.

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