"كل الخيارات واردة"، فرنسا تبحث فرض إجراءاتٍ جديدة لمجابهة "كورونا"

قالت وزيرة الدولة الفرنسية للإسكان، إيمانويل وارجون إن الحكومة ستجتمع اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعزيز إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

وردا على سؤال في إذاعة "راديو سود" عن إحتمال فرض حظر للتجول في المدن التي تتزايد فيها الحالات مثل باريس، أشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء جان كاستيكس الذي قال إنه لا يمكن إستبعاد أي خيارات.



من جهتها، قالت الوزيرة في الحكومة الفرنسية، مارلين شيابا اليوم، إن الحكومة لا يمكنها إستبعاد فرض حظر تجول في المدن بما فيها باريس للحد من إنتشار المرض.

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وأضافت لتلفزيون "إل.سي.آي" ردا على سؤال عن إمكانية فرض حظر تجول، "تجري دراسة كل شيء. لا يمكن إستبعاد شيء".

وقالت السلطات إن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بسبب مرض كوفيد-19 تجاوز 1500 أمس الاثنين، لأول مرة منذ 27 ماي.