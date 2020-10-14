وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً

توفي الفنان المصري، محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.



وأعلن الممثل الشاب عمرو محمود ياسين، وفاة والده منذ قليل عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً "توفي الى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".



الفنان الكبير رحل عن عن عمر يناهز 79 عاماً، بعدما قدم مئات الأعمال الفنية في السينما، المسرح، التلفزيون، والإذاعة، وحصل على أكثر من 50 جائزة في مصر وخارجها.



الحرة



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