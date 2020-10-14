بايدن : طريقة إدارة ترامب للجائحة فوضوية مثل ولايته الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - تشهد تصريحات مرشحا الرئاسة الأمريكية حالة من التصعيد خاصة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا .

وانتقد المرشح الديموقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن، الثلاثاء،خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب على خلفية إدارته لجائحة كوفيد-19.

وجاء ذلك خلال جولة له في ولاية فلوريدا لاستقطاب شريحة الناخبين المسنين الذين منحوا العام 2016 أصواتهم لترامب لكنّهم يميلون حالياً على ما يبدو للديموقراطيين.

وقال بايدن، أمام حشد صغير في مركز رعاية للمسنين في بيمبروك باينز، شمال ميامي، إنّ ترامب لا يكترث للمسنين، هو لم يصبّ تركيزه يوماً عليكم، هذا الرئيس يهتمّ بالبورصة أكثر مما يهتمّ برفاه المسنّين”.

وأضاف أن “طريقة إدارته للجائحة فوضوية، مثلما هي حال ولايته الرئاسية”.

وانتقد بايدن تصريحات سابقة لترامب حول الفيروس الذي أدّى إلى وفاة 215 ألف شخص في الولايات المتحدة، بينهم مسنّون كثر، قال فيها إن الفيروس “لا يصيب أحداً تقريباً”.

وقال نائب الرئيس السابق ،الذي وضع كمامة واقية طوال خطابه “أنتم قابلون للاستهلاك، أنتم قابلون للنسيان، انتم لا أحد تقريباً. هكذا يراكم” ترامب.

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وتأتي زيارة بايدن إلى فلوريدا غداة مشاركة ترامب في حملة انتخابية فيها، هي الأولى له بعد خروجه من المستشفى وتعافيه من كوفيد-19.

وفي انتخابات 2016 فاز ترامب بسهولة في ولايتي آيوا وجورجيا اللتين تظهر الاستطلاعات حالياً أنّ المعركة الانتخابية فيهما ستكون حامية.

وكان ترامب فاز في فلوريدا العام 2016 وحصل على أصوات كبار الناخبين الـ29، ما ساعده في تحقيق فوزه على المرشّحة الديموقراطية في حينه هيلاري كلينتون.

وفي الانتخابات الماضية فضّلت شريحة الناخبين الذين تتخطّى أعمارها 65 عاما ترامب على كلينتون بهامش 53 بالمئة مقابل 45 بالمئة، وفق مركز أبحاث “بيو” واستطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

لكنّ الاستطلاعات الأخيرة تظهر تحوّلاً جذرياً في مزاج الناخبين المسنّين، على خلفية طريقة إدارة ترامب لأزمة كوفيد-19 التي يُعدّ المسنون أكبر شريحة من ضحاياها.

وأظهر استطلاع أجرته مؤخرا شبكة “أن بي سي” وصحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ بايدن يتقدّم على ترامب في نوايا التصويت لدى المسنّين بـ27 نقطة بواقع 62 % مقابل 35 %، فيما منحه استطلاع لشبكة “سي أن أن” مع “أس أس أر أس” تقدّماً بفارق 21 نقطة لدى هذه الشريحة.

ونشرت جامعة “فلوريدا أتلانتيك” استطلاعاً لآراء الناخبين المحتملين في الولاية أظهر حصول بايدن على 51 % من نوايا التصويت مقابل 47% لترامب.