ترامب: تعافيت من كورونا والأطباء وصفوني بـ”سوبرمان”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 10:02 صباحًا

قال مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية الرئيس دونالد ترمب أن “الانتخابات الأميركية المقبلة ستكون الأهم في تاريخ البلاد”.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا: “أحارب من أجل القضاء على كورونا ومواجهة اليسار المتطرف”.

وتابع: “تعافيت من كورونا والأطباء وصفوني بـ”سوبرمان”. وقال إن منظمة الصحة العالمية أقرت أنه كان “على حق في مواجهة كورونا”، كما اعترفت بأنه لا يمكن أن يكون الدواء أسوأ من داء كورونا.

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وأضاف: “الفوضويون يريدون تحطيم الطبقة الوسطى وأحلام الأميركيين”.

وكان الرئيس ترمب، قال مازحا بعد تعافيه من فيروس كورونا إنه “سيقبل الجميع الآن”، وذلك خلال تجمع انتخابي، ليل الاثنين، في سانفورد، فلوريدا، معتبرا أنه الآن “محصن” من كوفيد-19.

تصريحات ترمب جاءت ضمن الرد على الأخبار التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع وتناولت تحذيرا رسميا لمنظمة الصحة العالمية من إغلاق الاقتصاد، باعتباره “الوسيلة الأساسية للسيطرة” على جائحة فيروس كورونا.

وقال ترمب معلقا على منظمة الصحة العالمية: “هل رأيتم ما حدث؟ لقد خرجوا للتو منذ فترة قصيرة واعترفوا بأن دونالد ترمب كان على حق”، منتقدا عمليات الإغلاق بشكل عام، مشيدا بنجاحه في هزيمة كورونا، واصفا نفسه بـ”المحصن”.