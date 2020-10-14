إنطلاق “الحوار الاستراتيجي الأمريكي-السعودي” في واشنطن

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آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 10:03 صباحًا
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي
من المقرر ، أن يلتقي اليوم الأربعاء ، وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة الأمريكية، واشنطن، لإطلاق “الحوار الاستراتيجي بين البلدين .
وستركز جلسات الحوار على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية الممتدة لعقود بين السعودية والولايات المتحدة.
وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن الوزيرين سيلتقيات لإطلاق “الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي”.
وكشفت الخارجية أن الحوار سيركز على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين.
وترتبط السعودية وأمريكا بعلاقات دبلومساية وتجارية وثيقة منذ عقود، وتعد المملكة شريكا استراتيجيا لواشنطن في المنطقة.
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