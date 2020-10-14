مصر تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت مصر، الثلاثاء، عن تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، أنه تم خروج 98 متعافيا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 97841 حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء هو 104787، من بينهم 97841 حالة تماثلت للشفاء و6071 وفاة.

و كشفت وزيرة الصحة هالة زايد، الثلاثاء، أن البلاد “على أتم الاستعداد” لمواجهة أي موجة ثانية من “كوفيد 19”.

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وفي مؤتمر صحفي، قالت الوزيرة إن هذا الاستعداد مرده “الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة” من الموجة الأولى، حيث كانت “إدارة الأزمة في مصر الأمثل بين دول إقليم شرق المتوسط” وفقا لتعبيرها.

قالت وزيرة الصحة المصرية، خلال المؤتمر الذي عقد عقب ختام فعاليات الدورة 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن أولوية توزيع لقاحات فيروس كورونا بعد ثبوت فاعليتها ستكون “للأطقم الطبية والعاملين في المجال الصحي وكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة”.

وأشارت زايد إلى تعاون مصر مع منظمة الصحة العالمية لتشغيل خط في شركة “فاكسيرا” بالتعاون مع شركة “ساينوفاك” الصينية، لتصنيع لقاح فيروس كورونا فور ثبوت فاعليته.

كما أكدت استعداد الوزارة لاستقبال فصل الشتاء، مشيرة إلى “تطوير أكثر من 45 مستشفى ضمن مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، والعمل على تطوير باقي المستشفيات”.