طنجة.. نزع ملكية 887 قطعة أرضية غير محفظة لإنجاز المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية

قررت الحكومة نزع ملكية 887 قطعة أرضية غير محفظة، في جماعة سبت الزينات، في طنجة، من أجل إنجاز المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية.

وبحسب مرسوم نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الحكومة نزعت الملكية على اعتبار أن المنفعة العامة تقتضي ذلك، إذ سيتم تنفيذ الأمر “بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية، لأجل المنفعة العامة، وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من جرب 1402 الموافق لـ6 ماي 1982”.

وأضاف المرسوم أنه تم اتخاذ قرار نزع الملكية، بعد الإطلاع على ملف البحث الإداري المباشر من 24 يوليوز إلى 26 شتنبر”.

وأوضح المرسوم أنه يعهد إلى تنفيذ ما جاء في المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومدير أملاك الدولة، وكل واحد منهما فيما يخصه.