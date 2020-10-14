شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عدن وعدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 توقّع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارًا نسبيًا، في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.

Advertisements وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في تلك المحافظات: عدن (العظمى 34° - الصغرى 26°) المكلا (العظمى 34° - الصغرى 25°) سيئون (العظمى 35° - الصغرى 19°) عتق (العظمى 32° - الصغرى 19°) الغيضة (العظمى36° - الصغرى 22°) سقطرى (العظمى 31° - الصغرى 25°) وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن: صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 9°) تعز (العظمى 28° - الصغرى 14°) الحديدة (العظمى 35° - الصغرى 26°) ذمار (العظمى 24° - الصغرى 6°) مأرب (العظمى 33° - الصغرى 18°) صعدة (العظمى27° - الصغرى 14°) المحويت (العظمى26° - الصغرى 11°) عمران (العظمى 26° - الصغرى 8°) الجوف (العظمى33° - الصغرى18°)

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