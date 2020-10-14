شكرا لقرائتكم خبر عن 84 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 53 حالة محلية بين الإصابات الجديدة والباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 24 ألفا و889 حالة.

كما سجلت البلاد أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 438 شخصا.