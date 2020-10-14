شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى في تصادم مروحيتين جنوب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قتل ثمانية على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية في تصادم مروحيتين بمنطقة "ناوا" بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، الليلة الماضية.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم أن المروحيتين اصطدمتا بعد أن تم إنزال أفراد الكوماندوز الأفغان لإجراء مهمة.

وأشارت مصادر أمنية بإقليم هلمند إلى أن ما بين ثمانية و15 فرداً من قوات الأمن لقوا حتفهم في حادث التصادم.

وأكد عمر زواك، أحد المتحدثين باسم حاكم إقليم هلمند وقوع الحادث وأن المروحيتين اضطرتا للهبوط الاضطراري.

ولم يذكر مزيداً من التفاصيل ولم يؤكد بعد عدد الضحايا.