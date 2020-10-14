شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى في تصادم مروحيتين جنوب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم أن المروحيتين اصطدمتا بعد أن تم إنزال أفراد الكوماندوز الأفغان لإجراء مهمة.
وأشارت مصادر أمنية بإقليم هلمند إلى أن ما بين ثمانية و15 فرداً من قوات الأمن لقوا حتفهم في حادث التصادم.
وأكد عمر زواك، أحد المتحدثين باسم حاكم إقليم هلمند وقوع الحادث وأن المروحيتين اضطرتا للهبوط الاضطراري.
ولم يذكر مزيداً من التفاصيل ولم يؤكد بعد عدد الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 قتلى في تصادم مروحيتين جنوب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.