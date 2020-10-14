اخبار العالم

تشيلي تنشر 40 ألف شرطي لتأمين ذكرى «الاحتجاجات الكبرى»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تنشر 40 ألف شرطي لتأمين ذكرى «الاحتجاجات الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

كثفت شرطة تشيلي إجراءاتها الأمنية قبيل الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الكبرى ضد حكومة البلاد المحافظة والتي راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا.

وذكرت صحيفة "إل ميركوريو" الثلاثاء نقلا عن جنرال الشرطة ريكاردو ياينز أن المسؤولين يتعزمون نشر نحو 40 ألف شرطي يوم الجمعة للحفاظ على السلام.

وكانت تشيلي قد شهدت أياما من الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أكتوبر الماضي وشلت العاصمة سانتياجو.

وتفجرت الاحتجاجات بسبب اعتزام السلطات زيادة تعريفة المواصلات العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلي تنشر 40 ألف شرطي لتأمين ذكرى «الاحتجاجات الكبرى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا