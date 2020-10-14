شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تنشر 40 ألف شرطي لتأمين ذكرى «الاحتجاجات الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

كثفت شرطة تشيلي إجراءاتها الأمنية قبيل الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الكبرى ضد حكومة البلاد المحافظة والتي راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا.

وذكرت صحيفة "إل ميركوريو" الثلاثاء نقلا عن جنرال الشرطة ريكاردو ياينز أن المسؤولين يتعزمون نشر نحو 40 ألف شرطي يوم الجمعة للحفاظ على السلام.

وكانت تشيلي قد شهدت أياما من الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أكتوبر الماضي وشلت العاصمة سانتياجو.

وتفجرت الاحتجاجات بسبب اعتزام السلطات زيادة تعريفة المواصلات العامة.