شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تقفز إلى 7.24 مليون حالة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة فى الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 63509 في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل إلى 7.24 مليون اليوم الأربعاء، وقالت الوزارة إن الوفيات الناجمة عن إصابات كوفيد-19 ارتفعت بواقع 730 إلى 110586.

وتجاوزت الهند حاجز سبعة ملايين يوم الأحد، مضيفة مليون حالة في 13 يوما فقط. ويوجد في الهند ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يقترب الرقم من ثمانية ملايين.