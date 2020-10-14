السعودية تخسر في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان

ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين خمس مجموعات إقليمية، وهي الدول الأفريقية (13 مقعدا)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ التي ضمت السعودية هي الوحيدة التي شهدت تنافسا بين خمسة مرشحين على أربعة مقاعد.

وفي الاقتراع السري في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، حصلت باكستان على 169 صوتا، وأوزبكستان على 164، ونيبال على 150، والصين على 139، والسعودية على 90 صوتا فقط، بينما يتطلب الفوز الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة.

وفي عام 2016، كانت المملكة قد فازت بمقعد بأغلبية 152 صوتا.

