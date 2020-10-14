النفط يهبط مع تلاشي امال الحوافز وانتشار الفيروس

ورفضت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي اقتراحًا من الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لنهج أصغر نطاقًا لتحفيز جديد وطالبت بعرض مجدد من البيت الأبيض.

الا ان بيانات رسمية صينية اظهرت أن واردات النفط الصينية ارتفعت بنسبة 2.1٪ على أساس شهري في ايلول مما اعطى دفعة لاسعار النفط . يعتبر انتعاش الشراء من قبل أكبر مستورد للخام في العالم أمرًا إيجابيًا نادرًا حيث يهدد انتشار الفيروس توقعات الطلب الفاترة بالفعل.



وقلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقديرات كمية الخام التي ستحتاجها لضخها في العام المقبل ، قبل أيام من موعد تقييم الوزراء لتأثير قيود الإمدادات. حث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحالف أوبك + على الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها ، وفقًا لبيان صادر عن المملكة ، مما زاد الضغط على الأعضاء الآخرين لخفض الإنتاج.

انخفض West Texas Intermediate لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.3 ٪ إلى 40.08 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 6:50 وانخفض خام برنت لتسوية كانون الاول بنسبة 0.3٪ إلى 42.34 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه بنسبة 1.8٪ يوم الثلاثاء.



وقالت أوبك إنها ستحتاج إلى ضخ 27.46 مليون برميل يوميا هذا الربع لتلبية الطلب العالمي ، أي أقل بمقدار 900 ألف برميل من تقديراتها في ايلول.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن المجموعة تتوقع ارتفاعًا في المعروض من خارج أوبك ، بشكل أساسي من الطلب العالمي على النفط الأمريكي ، سينخفض بنسبة 8٪ هذا العام، وربما لن يعود إلى مستويات ما قبل الفيروس حتى عام 2023.

من المقرر أن تجتمع أوبك + في 30 تشرين الثاني - 30 كانون الاول للاجتماع الوزاري الكامل لتقرير ما إذا كان سيتم تخفيض حجم تخفيضات الإنتاج الحالية من حوالي 8 ملايين برميل يوميًا إلى 6 ملايين برميل يوميًا اعتبارًا من كانون الثاني.