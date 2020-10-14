كمبش يعلن جهوزية طواقم الوقف السني لإحياء ذكرى المواد النبوي

وقال المكتب الإعلامي لرئيس ديوان الوقف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان كمبش "اجتمع مع الكادر المتقدم لدائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف والمتمثلة بمديرها العام باسم يونس، لبحث سير العمل في هذه الدائرة الحيوية والتي يتركز على عاتقها إقامة الاحتفالات للمناسبات الدينية ومنها ذكرى ولادة خير الخلق (عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم)".واشار البيان الى انه "جرى خلال الاجتماع بحث الاستعدادات اللازمة للاحتفالية الكبرى و ما تحتاجه من تهيئة المستلزمات المادية واللوجستية، وخلال اللقاء شكر سعد كمبش كل الجهود التي تبذل من أجل اتمام هذه الذكرى المباركة والتي لها في نفوس المسلمين مكانة مهمة".

وقال كمبش، وفقاً للبيان، إن "طواقم ديوان الوقف السني كلها ستكون بجاهزية تامة لإتمام هذه الذكرى العطرة ولن تقتصر فقط على ألوان ودفوف وأرواح تحلّق في ملكوت عشق من يتشوّق المسلمون لرؤيته وشفاعته، بل ستكون هناك رسالة سلام ومحبة وسكينة نبعثها، بكل لغات الأرض من مشارقها وحتى مغاربها في ذكرى مولد خير الخلق محمّد (صلى الله عليه وسلم)".