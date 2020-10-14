كمبش يعلن جهوزية طواقم الوقف السني لإحياء ذكرى المواد النبوي

اكد رئيس ديوان الوقف السني، سعد كمبش، الاربعاء، ان جميع طواقم الديوان ستكون على جهوزية تامة لاستقبال ذكرى المولد النبوي.
واشار البيان الى انه "جرى خلال الاجتماع بحث الاستعدادات اللازمة للاحتفالية الكبرى و ما تحتاجه من تهيئة المستلزمات المادية واللوجستية، وخلال اللقاء شكر سعد كمبش كل الجهود التي تبذل من أجل اتمام هذه الذكرى المباركة والتي لها في نفوس المسلمين مكانة مهمة".
وقال كمبش، وفقاً للبيان، إن "طواقم ديوان الوقف السني كلها ستكون بجاهزية تامة لإتمام هذه الذكرى العطرة ولن تقتصر فقط على ألوان ودفوف وأرواح تحلّق في ملكوت عشق من يتشوّق المسلمون لرؤيته وشفاعته، بل ستكون هناك رسالة سلام ومحبة وسكينة نبعثها، بكل لغات الأرض من مشارقها وحتى مغاربها في ذكرى مولد خير الخلق محمّد (صلى الله عليه وسلم)".
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